Kan donduran olay Kastamonu’da meydana geldi, evde çıkan tartışma faciayla bitti. 67 yaşındaki baba, tartıştığı oğlunu av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Zanlı ihbar üzerine adrese gelen ekipler tarafından gözaltına alındı.

Kastamonu merkeze bağlı Ballık Köyü'nde ikamet eden 67 yaşındaki E.G., henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü 33 yaşındaki oğlu Murat Gökdağ ile tartışmaya başladı.

BABA OĞLUNU AV TÜFEĞİ İLE VURDU

Tartışmanın yerini kavgaya bırakması üzerine baba E.G., evde bulunan at tüfeğiyle oğluna ateş etti. Karın bölgesinden ağır yaralanan Murat Gökdağ, olay yerinde hayatını kaybetti.



Olayın ardından baba E.G. jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, Cumhuriyet Savcısı ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışması sonrasında Murat Gökdağ’ın cenazesi, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası