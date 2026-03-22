İhlas Haber Ajansı
Düzce'de cinayet! Bir çocuk otobüs durağında vurulmuş halde bulundu
Düzce'de otobüs durağında başından vurulmuş halde bulunan 14 yaşındaki çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
Olay 23.30 sıralarında Düzce’nin Aziziye Mahallesi Günlü Cami mevkiinde meydana geldi. Cengiz Efe M. isimli 14 yaşındaki çocuk otobüs durağında hareketsiz yatarken görüldü.
BAŞINDAN VURULMUŞ
Vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, küçük çocuğun kafasında mermi kaynaklı kanama tespit ettiler.
HASTANEDE CAN VERDİ
Ağır yaralı olarak Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılan küçük çocuk, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden çocuğun ölümü ile ilgili geniş çapta soruşturma başlatıldı.
Diğer yandan küçük çocuğun cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere Düzce Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
