İstanbul’un Ümraniye ilçesinde yaşanan olayda, barışma girişimi kanlı bitti. Rapçi Vahap Canbay’ın, ayrıldığı şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu ile yeniden görüşmek istemesi üzerine arabulucu olarak devreye giren 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı, düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Türkiye’nin konuştuğu olayda şarkıcı Kalaycıoğlu için Cinayet Büro, ek gözaltı talebinde bulundu. Ünlü isim 1 gün daha gözaltında kalacak.

Feci olay, 19 Mart gecesi Sıddık Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, Canbay ve arkadaşları, Kalaycıoğlu’nun bulunduğu stüdyonun önüne gitti. Grup araç içerisinde beklediği sırada, çakarlı olduğu öne sürülen lüks araçlarla gelen şüpheliler tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

GENÇ FUTBOLCU SALDIRIDA CAN VERDİ

Açılan ateş sonucu ağır yaralanan genç futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, olayın ardından kaçan ve kimliği belirlenen şüphelinin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı. Kundakçı’nın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ARACILIK YAPMAK İSTEMİŞ

Hayatını kaybeden gencin babası Cemil Kundakçı, oğlunun olayla ilgisi olmadığını belirterek, saldırının arabuluculuk amacıyla yapılan buluşma sırasında gerçekleştiğini ifade etti. Baba Kundakçı, zanlıların yakalanması için yetkililerden destek istedi.

Daha 21 yaşındaydı...

“ZANLILARIN YAKALANMASINI İSTİYORUZ”

Acılı baba açıklamasında şöyle konuştu:

“Oğlum 21 yaşındaydı, Kars 36 Spor'da futbol oynuyordu. Birkaç ay önce oraya gitmişti. Bayram izni için buraya gelmişti. Tatil için gelmişti. Arkadaşları arabuluculuk yapması için çağırmış. ‘Aleyna ablan seni dinler' diyerek ricada bulunmuşlar. Dün akşam arkadaşlarıyla birlikte Ümraniye'deki bir müzik stüdyosuna gidiyorlar. Arabada bekledikleri sırada iki araç geliyor. Araçlardan birinin çakarlı olduğu kesin. Çıkan tartışma sonucunda silahlar patlıyor ve oğlum vuruluyor. Olayı gerçekleştiren kişinin deniz yoluyla yurt dışına kaçtığını duyduk. Yetkililerden yardım istiyorum. Zanlıların yakalanmasını istiyoruz.”

RAPÇİ CANBAY: SALDIRIYI ALEYNA BİLİYORDU

Soruşturma kapsamında şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu gözaltına alındı. Emniyette tanık sıfatıyla ifade veren rapçi Vahap Canbay’ın, saldırının Kalaycıoğlu’nun bilgisi dahilinde gerçekleşmiş olabileceğini öne sürdüğü öğrenildi.

ALEYNA KALAYCIOĞLU İÇİN EK GÖZALTI

Bu gelişme üzerine çalışmalarını derinleştiren Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Kalaycıoğlu’nun gözaltı süresinin uzatılması için talepte bulundu.

Kalaycıoğlu’nun 1 gün daha gözaltında kalacağı öğrenildi.

