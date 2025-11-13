İhlas Haber Ajansı (İHA) • Aydın
Cezaevi izninde kanlı son! Başından vurulmuş halde bulundu
Aydın'da cezaevinden izinli olarak çıktığı öğrenilen 35 yaşındaki İlhan Gökcan, bir bahçede silahla başından vurulmuş halde ölü bulundu.
Aydın'ın Efeler ilçesinde, cezaevinden izinli çıkan İlhan Gökcan (35), tren yolu kenarındaki bir bahçede başından vurularak hayatını kaybetti.
- Vatandaşlar, bahçede yerde hareketsiz yatan İlhan Gökcan'ı fark etti.
- Jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.
- Gökcan'ın cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırıldı.
- Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Aydın'ın Efeler ilçesi Yılmazköy Mahallesi yakınlarında, tren yolu kenarındaki bir bahçede saat 15.00 sıralarında vatandaşlar bahçe içerisinde yerde hareketsiz yatan bir kişiyi fark etti. Durum, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, şahsın başından vurulmuş olduğunu ve hayatını kaybettiğini tespit etti.
CEZAEVİNDEN İZİNLİ ÇIKMIŞTI
Yapılan kimlik tespit çalışmalarında, ölen kişinin cezaevinden izinli olarak çıkan İlhan Gökcan (35) olduğu belirlendi. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Gökcan’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
