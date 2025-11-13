Aydın'da cezaevinden izinli olarak çıktığı öğrenilen 35 yaşındaki İlhan Gökcan, bir bahçede silahla başından vurulmuş halde ölü bulundu.

Aydın'ın Efeler ilçesi Yılmazköy Mahallesi yakınlarında, tren yolu kenarındaki bir bahçede saat 15.00 sıralarında vatandaşlar bahçe içerisinde yerde hareketsiz yatan bir kişiyi fark etti. Durum, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, şahsın başından vurulmuş olduğunu ve hayatını kaybettiğini tespit etti.

İhbar üzerine ekipler olay yerine intikal etti.

CEZAEVİNDEN İZİNLİ ÇIKMIŞTI

Yapılan kimlik tespit çalışmalarında, ölen kişinin cezaevinden izinli olarak çıkan İlhan Gökcan (35) olduğu belirlendi. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Gökcan’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SİNEM ERYİLMAZ

