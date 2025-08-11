Cilt beyazlatma kremi kabusa dönüştü! 4 kişi hastanelik oldu

Sosyal medyada satılan "cilt beyazlatma kremi" kullananları pişman etti. Kullandıkları krem nedeniyle vücutlarında yanıklar oluşan vatandaşlar, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Dursun Odabaşı Tıp Merkezi'ne koştu.

BİR KİŞİ YOĞUN BAKIMDA

İki hafta içerisinde aynı şikayetle başvuran 4 hastayı muayene eden Van YYÜ Dermatoloji (Cildiye) Ana Bilim Dalı Bölüm Başkanı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hatice Uce Özkol, hastalardan birinin yoğun bakımda tedavi gördüğünü, diğer üçünün ise erken başvuru sayesinde serviste tedavi edildiğini söyledi.

Konuya ilişkin konuşan Prof. Dr. Hatice Uce Özkol, inceledikleri kremin yoğun miktarda kojik asit içerdiğini belirterek bu maddenin yüz yakıcı, adeta kezzap etkisi gösteren bir kimyasal olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Özkol şunları söyledi:

"KEZZAP YANIĞINI ANDIRAN CİDDİ YANIKLAR ORTAYA ÇIKMIŞ" "Son iki haftadır ciddi anlamda artış gösteren bir alerjik tabloyla karşı karşıyayız. Hastalardan öğrendiğimiz kadarıyla internet ortamından veya aktarlardan aldıkları yabancı menşeli bir krem kullanmışlar. Krem, ilk kullanımda herhangi bir sorun oluşturmamış; ancak sonraki günlerde baş-boyun bölgesinden başlayıp tüm vücuda yayılan, derinin soyulmasıyla seyreden ve adeta kezzap yanığını andıran ciddi yanıklar ortaya çıkmış. "MUTLAKA BİR DERMATOLOJİ UZMANINA DANIŞIN" Bu, son iki hafta içinde gördüğümüz dördüncü vaka. Duyduğumuz kadarıyla Batman ve diğer birçok ilde de benzer vakalar yaşanmış. Bu nedenle lütfen dikkat edelim; internetten veya aktarlardan aldığınız herhangi bir kremi cildinize uygulamayın. Mutlaka bir dermatoloji uzmanına danışın"

"KALICI LEKELENMELER GELİŞİYOR"

İlk vakanın yoğun bakımda tedavi gördüğünü ve çok ciddi bir reaksiyonla karşılaşıldığını dile getiren Özkol, "Sonraki vakalarımız daha hafif seyretti ancak mevcut hastamızı yeni yatırdık; umarım durumu kötüye gitmez. Erken başvuran hastalarda tedaviye hızlı başladığımız için toparlama süreci daha kısa oluyor. Fakat geç kalan vakalarda, tüm vücutta soyulma ve ardından kalıcı lekelenmeler gelişiyor. Böylece, lekesini gidermek isteyen hastalar daha büyük ve kalıcı lekelerle karşı karşıya kalabiliyor. Bu nedenle, komşudan ya da arkadaştan duyduğunuz kremleri yüzünüze sürmeyin. Derimiz, dış dünya ile en önemli bağımızdır. En ufak bir lekeyi sorun ederken daha büyük ve kalıcı bir hasara yol açmayalım. Lütfen dikkatli olalım" dedi.

Son olarak aynı şikayetten hastaneye başvuran 28 yaşındaki Ş.Ç. isimli hasta ise şunları söyledi: