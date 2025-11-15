Malatya'da içerisinde çok sayıda yolcunun bulunduğu halk otobüsü, trafikte yaşanan tartışmanın ardından kurşunlandı. Kurşunlar şoför kabinine isabet ederken sürücü ile yolcular şans eseri yara almadan kurtuldu. Korku dolu anlar ise güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

13 Kasım Perşembe günü saat 19.00 sıralarında Battalgazi ilçesi Başharık Mahallesi'nde bölgede seyir halinde olan bir halk otobüsünün sürücüsü 'Trafikte nasıl bana yol vermezsin?' diyerek aracından inen bir şahsın hedefi oldu. Şüpheli, tabanca ile otobüs şoförü E.K.'ye doğru ateş etti.

YOLCULAR BÜYÜK PANİK YAŞADI

Kurşunlardan biri yolcu camından içeri girerek şoför kabinine isabet etti. Saldırı sırasında araçta bulunan yolcular büyük panik yaşarken, saldırganın ön kapıya yönelip yeniden ateş etmeye çalıştığı anlar da kamera tarafından görüntülendi. Bu sırada şoför E.K. yolcuların güvenliğini sağlayarak otobüsü hızla bölgeden uzaklaştırdı.

SALDIRGAN GÖZALTINDA

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri kaçmaya çalışan saldırganı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

