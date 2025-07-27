"Çöp ev" iddiası nedeniyle kiracı ve ev sahibi birbirine girdi! "İzinsiz evimin içine giriyor"

İstanbul Esenyurt'ta ev sahibi ile kiracı arasında "ev çöplük oldu" iddiasıyla çıkan tartışma kavgaya dönüştü ve zabıta araya girdi. Kiracı kadın, ev sahibinin izinsiz evine girdiğini ve ikinci el eşyaları bahane ederek kendisini çıkarmaya çalıştığını belirterek durumu sosyal medyada paylaştı.

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde, bir kiracı ile ev sahibi arasında feci bir kaza meydana geldi.

Olay, dün öğle saatlerinde Esenyurt ilçesi Battalgazi Mahallesinde yaşandı.

KİRACI VE EV SAHİBİ BİRBİRİNE GİRDİ

İddiaya göre, bir ev sahibi kiracısının eve çöp doldurduğunu iddia ederek kiracısını çıkarmak istedi. Zabıta ekipleriyle kiracının kapısına dayanan ev sahibi ile kiracı arasında çıkan tartışma kavgaya döndü. Zabıta ekiplerinin ayırmaya çalıştığı kavga çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde, tarafların birbirine saldırdığı ve zabıta memurunun ise ayırmaya çalıştığı anlar yer aldı.

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Yaşanan olay sonrasında görüntülerin sosyal medyaya düşmesi üzerine kiracı bir video çekerek yaşadığı evin durumunu gösterdi. Kiracı kadın çektiği videoda, ev sahibinin kendisinden habersiz evine girdiğini iddia etti.

"BU EV SAHİBİ BENDEN HABERSİZ EVİME GİRİYOR"

Ev sahibinin, evin kentsel dönüşüme girmesi nedeniyle kendisin çıkarmak istediğini iddia eden kadın, "Evin durumu bu. ev çöplükmüş, öyle söyleniyor. Ev kentsel dönüşüme girecek diye bana, ‘çıkın, çıkın' diyor. Benim dün evime gelen eşimin bana getirdiği bulaşık makinesi ve buzdolabı ikinci el diye, ‘yok benim evime ikinci el eşya sokamazsın' diyor. Benim durumu kötülüyor. Ben bunu atıyorum, herkes evi görsün ne durumda olduğumu, duvarların ne durumda olduğunu. Ben bu kış, rutubetten evde duramadım bile. Arka odam leş gibi, yeni aldığım gardolabım, yatak odam hepsi rutubet içerisinde. Ben evin içine çöp dolduruyormuşum, nerede çöplük? Benim bu evime gelen beyaz eşyam istersem iki üç tane koyarım. Bu ev sahibi benden habersiz evime girip evimi temizlediğini iddia ediyor ama şimdi de inkar ediyor. Ben bu durumdan şikayetçi olacağım" dedi.