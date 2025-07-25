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Esenyurt'ta cuma hutbesinde faiz gerilimi yaşandı mı? Vali Gül'den sert çıkış geldi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Esenyurt’ta bir kişinin cuma hutbesinde “faiz haramdır” ifadesine tepki göstererek minbere çıktığı iddiası sosyal medyada gündem oldu. İstanbul Valisi Davut Gül, böyle bir olayın yaşanmadığını belirterek paylaşımların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

İstanbul Esenyurt'ta bugün Cuma namazı sonrası bir şahsın, hutbe verildiği esnada, imamın ‘faiz haramdır’ demesi üzerine minbere çıktığı iddia edildi.

Sosyal medyada paylaşılan videoda, şahsın, “Faiz haramsa, 100 bin lira krediye 270 bin lira geri ödeme müslüman ülkesinde olacak iş mi?" dediği görülüyor.

Esenyurt'ta cuma hutbesinde faiz gerilimi yaşandı mı? Vali Gül'den sert çıkış geldi - 1. Resim

İstanbul Valisi Davut Gül, söz konusu paylaşımlara dair bir açıklamada bulundu.

Gül, Esenyurt'ta böyle bir olayın yaşanmadığı ifadelerini kullanarak, sosyal medya platformu X üzerinden şu mesajı paylaştı:

Gerçeği yansıtmayan bu bilgiyi paylaşma gerekçeniz nedir?

Videoyu paylaşan hesabın ise, Gül'ün paylaşımdan hemen sonra gönderiyi sildiği tespit edildi.

Esenyurt'ta cuma hutbesinde faiz gerilimi yaşandı mı? Vali Gül'den sert çıkış geldi - 2. Resim

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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