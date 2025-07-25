Esenyurt'ta cuma hutbesinde faiz gerilimi yaşandı mı? Vali Gül'den sert çıkış geldi

Kaynak: Türkiye Gazetesi 25 Temmuz 2025 22:38 - Güncelleme: 25 Temmuz 2025 22:47 - Güncelleme:

Esenyurt’ta bir kişinin cuma hutbesinde “faiz haramdır” ifadesine tepki göstererek minbere çıktığı iddiası sosyal medyada gündem oldu. İstanbul Valisi Davut Gül, böyle bir olayın yaşanmadığını belirterek paylaşımların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

İstanbul Esenyurt'ta bugün Cuma namazı sonrası bir şahsın, hutbe verildiği esnada, imamın ‘faiz haramdır’ demesi üzerine minbere çıktığı iddia edildi. İlgili Haber En kötü senaryoya göre... Nükleer sızıntı Türkiye'yi etkiler mi? Türkiye'ye 16 kilometre uzaklıkta bir 'Çernobil'! Ermenistan'ın Metsamor Nükleer Santrali her an patlayabilir Sosyal medyada paylaşılan videoda, şahsın, “Faiz haramsa, 100 bin lira krediye 270 bin lira geri ödeme müslüman ülkesinde olacak iş mi?" dediği görülüyor. İstanbul Valisi Davut Gül, söz konusu paylaşımlara dair bir açıklamada bulundu. Gül, Esenyurt'ta böyle bir olayın yaşanmadığı ifadelerini kullanarak, sosyal medya platformu X üzerinden şu mesajı paylaştı: Gerçeği yansıtmayan bu bilgiyi paylaşma gerekçeniz nedir? Videoyu paylaşan hesabın ise, Gül'ün paylaşımdan hemen sonra gönderiyi sildiği tespit edildi.

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Batıkan Altaş