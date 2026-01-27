Kocaeli’de denizde dalgıç kıyafetli olarak bulunan cesedin, Aralık 2025’te İstanbul’da kayıp ihbarı yapılan Romanya vatandaşı Dumitru Robert Stoica’ya ait olduğu belirlendi.

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde 24 Ocak’ta denizde dalgıç kıyafetli bir ceset bulan balıkçılar, durumu polis ekiplerine bildirdi. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından denizden çıkarılan ceset, kimlik tespiti ve otopsi işlemleri için Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Polisin yaptığı inceleme sonucunda cesedin, Aralık 2025’te ailesi tarafından İstanbul’dan kayıp başvurusu yapılan 32 yaşındaki Romanya vatandaşı Dumitru Robert Stoica’ya ait olabileceği değerlendirildi. Stoica’nın göğsünde büyük bir kumru ve portre dövmesi, her iki kolunda yıldız dövmeleri ve sol kolunda geniş bir dövme bulunduğu öğrenildi.

Kocaeli’ye gelen Stoica ailesi, cesedi teşhis etti. DNA örnekleri alınarak resmi eşleştirme işlemleri de tamamlandı. Yetkililer, cenazenin Romanya’ya gönderilmesi için gerekli yasal işlemlerin başlatıldığını açıkladı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Polis, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü ve herhangi bir şüpheli durum bulunup bulunmadığının araştırıldığını duyurdu.

