Dalgıç kıyafetli ceset bulunmuştu! Kimliği belli oldu
Kocaeli’de denizde dalgıç kıyafetli olarak bulunan cesedin, Aralık 2025’te İstanbul’da kayıp ihbarı yapılan Romanya vatandaşı Dumitru Robert Stoica’ya ait olduğu belirlendi.
Kocaeli'de denizde dalgıç kıyafetli bulunan cesedin, İstanbul'dan kayıp başvurusu yapılan 32 yaşındaki Romanya vatandaşı Dumitru Robert Stoica'ya ait olduğu tespit edildi ve cenazenin Romanya'ya gönderilmesi için yasal işlemler başlatıldı.
- Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde 24 Ocak'ta denizde dalgıç kıyafetli bir ceset bulundu.
- Cesedin, Aralık 2025'te ailesi tarafından İstanbul'dan kayıp başvurusu yapılan Romanya vatandaşı Dumitru Robert Stoica'ya ait olduğu belirlendi.
- Kimlik tespiti, vücudundaki dövmeler, ailesinin teşhisi ve DNA örnekleriyle kesinleşti.
- Cenazenin Romanya'ya gönderilmesi için gerekli yasal işlemler başlatıldı.
- Polisin olayla ilgili soruşturması, şüpheli bir durum olup olmadığını araştırmak üzere devam ediyor.
Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde 24 Ocak’ta denizde dalgıç kıyafetli bir ceset bulan balıkçılar, durumu polis ekiplerine bildirdi. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından denizden çıkarılan ceset, kimlik tespiti ve otopsi işlemleri için Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
KİMLİĞİ BELLİ OLDU
Polisin yaptığı inceleme sonucunda cesedin, Aralık 2025’te ailesi tarafından İstanbul’dan kayıp başvurusu yapılan 32 yaşındaki Romanya vatandaşı Dumitru Robert Stoica’ya ait olabileceği değerlendirildi. Stoica’nın göğsünde büyük bir kumru ve portre dövmesi, her iki kolunda yıldız dövmeleri ve sol kolunda geniş bir dövme bulunduğu öğrenildi.
Kocaeli’ye gelen Stoica ailesi, cesedi teşhis etti. DNA örnekleri alınarak resmi eşleştirme işlemleri de tamamlandı. Yetkililer, cenazenin Romanya’ya gönderilmesi için gerekli yasal işlemlerin başlatıldığını açıkladı.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Polis, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü ve herhangi bir şüpheli durum bulunup bulunmadığının araştırıldığını duyurdu.