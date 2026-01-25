İhlas Haber Ajansı
Diyarbakır'da zincirleme kaza! 6 araç birbirine girdi, yaralılar var
Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde 6 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi’nde meydana geldi. Seyir halindeki 3 araç, kayganlaşan yolda sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybetmeleri sonucu çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Kazada yaralanan 3 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
