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Elektrikli bisiklet aküsü bomba gibi patladı! Ev kullanılamaz hale geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kocaeli'nde elektrikli bisikletin aküsü şarj sırasında bomba gibi patladı. Patlama sırasında kimsenin olmadığı ev kullanılamaz hale geldi.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde evde şarj edilen bisiklet aküsü patlayarak yangına sebep oldu. Patlama sebebiyle kırılan camlar bazı araçlarda hasara yol açarken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

BİSİKLET AKÜSÜ BOMBA GİBİ PATLADI

Olay, Derince ilçesi İstiklal Caddesi’nde bulunan 5 katlı binanın 4. katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Tekin C., kendi kullandığı motosikletine ait aküyü evde şarja taktı. Evde kimsenin bulunmadığı sıralarda akü, şarj sırasında büyük gürültüyle patladı.

YANGIN ÇIKTI, CAMLAR TUZLA BUZ OLDU

Patlama sonrası yangın çıkarken, evin camları kırılarak çevreye yayıldı. Cam parçalarının savrulması sonucu evin önünde park halinde bulunan bazı araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Elektrikli bisiklet aküsü bomba gibi patladı! Ev kullanılamaz hale geldi - 1. Resim

DEPREM OLDUĞUNU SANDILAR

Patlamanın şiddeti nedeniyle apartman sakinleri, deprem olduğunu düşünerek panikle dışarı çıktı.

Elektrikli bisiklet aküsü bomba gibi patladı! Ev kullanılamaz hale geldi - 2. Resim

EV KULLANILAMAZ HALDE

Olay yerine ihbar üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, patlama sonrası çıkan yangını hızla kontrol altına alarak söndürdü.

Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, patlamanın etkisiyle ev kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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