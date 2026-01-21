İstanbul merkezli 4 ilde halk sağlığını tehdit eden ve kamu kurumlarını zarara uğratan şebekelere yönelik operasyonlar düzenlendi. 235 bin 328 adet kaçak ilaç ele geçirilirken, toplam 54 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında; Kaçak ilaç temin eden, yetkisiz şekilde satışını yapan, halk sağlığını tehlikeye düşüren ve kamu kurum kuruluşlarını maddi zarara uğratan şahısların yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonlarda 21 şahıs yakalanırken haklarında "5607 SKM", "TCK 158/1e" ve "TCK 187" suçlarından işlem başlatıldı. Yapılan aramalarda 235 bin 328 adet ilaç ele geçirildi.



Devam eden çalışmalarda, 21.06.2026 tarihinde İstanbul merkezli Antalya, Kocaeli, Sakarya ve Diyarbakır illerinde 34 şahsın yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonlarda 33 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı, yapılan aramalarda çok sayıda ilaç ele geçirildi.



Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıslar hakkında inceleme devam ediyor.

