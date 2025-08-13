Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Epilepsi hastası gencin cansız bedeni gölette bulundu

Epilepsi hastası gencin cansız bedeni gölette bulundu

Aydın'ın karpuzlu ilçesinde balık tutmak için gölete giden ve kendisinden haber alınamayan 27 yaşındaki Sezai Canal'ın acı haberi geldi. Epilepsi hastası olan gencin cansız bedeni gölette bulundu.

Aydın’ın Karpuzlu ilçesinde gölete balık tutmaya giden ve kendisinden haber alınamayan gencin, dalgıç ekipleriyle yapılan çalışmalar sonucunda cansız bedenine ulaşıldı.

Olay, Karpuzlu ilçesi Şenköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Sezai Canal (27), öğle saatlerinde Şenköy Baraj Göleti'ne balık tutmaya gideceğini söyeleyerek evden çıktı. Havanın kararmasıyla birlikte eve geri dönmeyen Canal'ı merak eden ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kısa ürede bölgeye gelen ekipler, gölet çevresinde inceleme gerçekleştirdi.

EPİLEPSİ HASTASIYDI 

Yapılan çalışmalarda Canal'ın gölet kenarında terlikleri bulundu. Gencin bulunması için bölgede arama kurtarma çalışması başlatılırken, epilepsi hastası olduğu öğrenilen gencin, gölete düşmüş olma ihitmaline karşı da bölgeye dalgıç ekipleri sevk edildi. Dalgıç ekiplerince gölette yapılan çalışmalar sonucunda gencin cansız bedenine ulaşıldı.

Canal'ın cansız bedeni ekipler tarafından gölette çıkarılarak morga kaldırılırken, bölgede yapılan ilk incelemelere göre Canal'ın oltaya takılan balığı çekmek istediği esnada kayalıklardan kayarak gölete düştüğü ve boğulduğu tahmin ediliyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

