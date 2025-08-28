Eşinin bir cümlesiyle intihardan vazgeçti! Antalya'da hareketli anlar...

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Evliya Çelebi Caddesi'nde bulunan bir apartmanın en üst katında saat 11.30 sıralarında Ender E. isimli şahıs, kendisine boşanma davası açan eşiyle tartışmaya başladı.

Boşanmak istemeyen Ender E., tartışmanın büyümesi üzerine dairenin balkonuna çıkarak kendisini demir korkulukların diğer tarafına sarkıttı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Verilen adrese gelen ekipler herhangi bir olumsuzluk yaşanması durumuna karşı atlama yatağı kurmak istedi ancak park halindeki araçlar nedeniyle zorluk yaşandı. Araç sahiplerine ulaşılarak otomobillerin bulunduğu yerden kaldırılması sonrası atlama yatağı kurulabildi.

E Ş N İ N İ N S Ö Z Ü VAZGE Ç İ RD İ

Ender E.'nin polis ekiplerinin ve eşinin kendisi ile görüşme taleplerine cevap vermemesi üzerine olay yerine müzakereci polis çağrıldı. Adrese gelen müzakereci ve eşi ile uzun süre görüşen Ender E. boşanmak istemediğini söyledi. Zaman zaman tehlikeli hareketler yapan Ender E. yaklaşık 1 saatlik ikna çabasının ardından eşinin boşanma davasını geri çekeceğine söz vermesi üzerine eyleminden vazgeçti. Polis ekipleri eşliğinde apartmandan indirilen Ender E. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.