Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Eşinin bir cümlesiyle intihardan vazgeçti! Antalya'da hareketli anlar...

Eşinin bir cümlesiyle intihardan vazgeçti! Antalya'da hareketli anlar...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Eşinin bir cümlesiyle intihardan vazgeçti! Antalya&#039;da hareketli anlar...
İntihar, Boşanma, Antalya, Muratpaşa, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Antalya'da Ender E., boşanma aşamasındaki eşi ile tartıştı. Tartışmanın ardından balkonun demir korkuluklarına çıkan Ender E., yaklaşık 1 saatlik çabanın ardından eşinin boşanma davasını geri çekeceğine söz vermesi üzerine korkuluklardan indi.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Evliya Çelebi Caddesi'nde bulunan bir apartmanın en üst katında saat 11.30 sıralarında Ender E. isimli şahıs, kendisine boşanma davası açan eşiyle tartışmaya başladı.

Eşinin bir cümlesiyle intihardan vazgeçti! Antalya'da hareketli anlar... - 1. Resim

Boşanmak istemeyen Ender E., tartışmanın büyümesi üzerine dairenin balkonuna çıkarak kendisini demir korkulukların diğer tarafına sarkıttı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Verilen adrese gelen ekipler herhangi bir olumsuzluk yaşanması durumuna karşı atlama yatağı kurmak istedi ancak park halindeki araçlar nedeniyle zorluk yaşandı. Araç sahiplerine ulaşılarak otomobillerin bulunduğu yerden kaldırılması sonrası atlama yatağı kurulabildi.

Eşinin bir cümlesiyle intihardan vazgeçti! Antalya'da hareketli anlar... - 1. Resim

EŞNİNİN SÖZÜ VAZGEÇİRDİ

Ender E.'nin polis ekiplerinin ve eşinin kendisi ile görüşme taleplerine cevap vermemesi üzerine olay yerine müzakereci polis çağrıldı. Adrese gelen müzakereci ve eşi ile uzun süre görüşen Ender E. boşanmak istemediğini söyledi. Zaman zaman tehlikeli hareketler yapan Ender E. yaklaşık 1 saatlik ikna çabasının ardından eşinin boşanma davasını geri çekeceğine söz vermesi üzerine eyleminden vazgeçti. Polis ekipleri eşliğinde apartmandan indirilen Ender E. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Süper Lig'de milli ara ne zaman başlayacak? Son viraj başlıyor...Sakarya'da denize girmek yasak mı, Rip Dalgası nedir? 3 ilde yasak devam ediyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Diyarbakır'da güpegündüz çocuk kaçırmaya kalkıştı! Dehşet anları kamerada - 3. SayfaGüpegündüz çocuk kaçırmaya kalkıştıİzmir'de işçi servisiyle ticari araç çarpıştı! Ölü ve yaralılar var - 3. Sayfaİşçi servisi ticari araçla çarpıştıGazetemizin acı günü! Sakarya Bürosu Müdürü İhsan Ataseven hayatını kaybetti - 3. SayfaGazetemizin acı günü! Sakarya Bürosu Müdürü İhsan Ataseven hayatını kaybettiTokat'ta feci kaza! Hamile kadın bebeğini kaybetti - 3. SayfaHamile kadın bebeğini kaybettiHusumetlini tek yumrukla yere serdi! Çevredekiler şoka girdi: O anlar kamerada - 3. SayfaÇevredekiler şoka girdi: O anlar kameradaSevgi'yi herkesin gözü önünde öldürdü: Katil kocanın ilk sözü ortaya çıktı - 3. SayfaKatil kocanın ilk sözü ortaya çıktı!
Sonraki Haber Yükleniyor...