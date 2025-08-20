Eskişehir'de dehşet evi! Çocuklar görüp ihbar etti: Ekipler içeri giremedi
3. Sayfa Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Eskişehir'de bir grup çocuk, mahallerindeki metruk evde erkek cesedi buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler kokudan eve girmekte zorlandı. Cesedin bozulması nedeniyle sıkıntı yaşanırken komşular 8 yıldır kullanılmayan binadan bir süredir kötü koku geldiğini söyledi.
Dehşete düşüren olay Çamlıca mahallesinde 15.30 sıralarında gerçekleşti.
Edinilen bilgilere göre, mahalledeki bir grup çocuk sokak üzerindeki metruk eve girdi. Evin içerisinde çürüyen erkek cesedi ile karşılaşan çocuklar durumu 112 Acil Servis'e bildirdi.
EKİPLERİN ZOR ANLARI
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yayılan ağır koku nedeniyle eve girmekte güçlük çeken sağlık ekipleri, cesedin bozulması nedeniyle sıkıntı yaşadı.
Cesedi 1 haftadan fazla süredir evin içerisinde olduğu tahmin edilen şahsın kesin ölüm sebebiyle ilgili polis ekiplerince inceleme başlatıldı.
Mahalle sakinleri, metruk evin yaklaşık 8 yıldır kullanılmadığını ve yapıdan bir süredir ağır kokular yayıldığını söyledi.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Çağla Çağlar