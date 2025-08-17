Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Eskişehir'de korkunç olay! 7 gün dayanabildi, gencecik hayatı son buldu

Eskişehir’de korkunç olay! 7 gün dayanabildi, gencecik hayatı son buldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Eskişehir’de korkunç olay! 7 gün dayanabildi, gencecik hayatı son buldu
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Eskişehir’de yakın arkadaşı tarafından başından tüfekle vurulan genç, hastanede geçirdiği 7 günün ardından hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Sercan Oktay’ın yakınları hüzne boğuldu.

Korkunç olay, Tepebaşı ilçesindeki Bakasan Sanayi Sitesi'nde bir dükkânda 9 Ağustos tarihinde meydan geldi. 

ARKADAŞ ELİYLE GELEN FACİA…

Edinilen bilgilere göre, Sercan Oktay (32) arkadaş grubu ile gittiği mobilya fabrikasında, iddiaya göre yakın arkadaşı S.G.'nin oynadığı ve bir anda ateş alan tüfekle kafasının arkasında vuruldu. 

Eskişehir’de korkunç olay! 7 gün dayanabildi, gencecik hayatı son buldu - 1. Resim

HASTANEDE VEFAT ETTİ

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ağır yaralı şekilde Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Oktay, burada tedavi altına alındı. 7 günlük yoğun bakımdaki tedavisinin ardından Oktay, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

3 KARDEŞİN EN KÜÇÜĞÜYMÜŞ

3 erkek kardeşten en küçüğü Sercan Oktay'ın bekar olduğu öğrenildi. Sercan Oktay, Uluönder Mahallesi'nde bulunan Ulu Cami'de ikindi namazının müteakip ardından defnedilecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

