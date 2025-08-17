Eskişehir’de korkunç olay! 7 gün dayanabildi, gencecik hayatı son buldu

Korkunç olay, Tepebaşı ilçesindeki Bakasan Sanayi Sitesi'nde bir dükkânda 9 Ağustos tarihinde meydan geldi.

ARKADAŞ ELİYLE GELEN FACİA…

Edinilen bilgilere göre, Sercan Oktay (32) arkadaş grubu ile gittiği mobilya fabrikasında, iddiaya göre yakın arkadaşı S.G.'nin oynadığı ve bir anda ateş alan tüfekle kafasının arkasında vuruldu.

HASTANEDE VEFAT ETTİ

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ağır yaralı şekilde Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Oktay, burada tedavi altına alındı. 7 günlük yoğun bakımdaki tedavisinin ardından Oktay, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

3 KARDEŞİN EN KÜÇÜĞÜYMÜŞ

3 erkek kardeşten en küçüğü Sercan Oktay'ın bekar olduğu öğrenildi. Sercan Oktay, Uluönder Mahallesi'nde bulunan Ulu Cami'de ikindi namazının müteakip ardından defnedilecek.