Eskişehir’de yasa dışı kumar baskınında polis, spiralle demir kapıyı keserek içeri girdi. Çatıdan kumar makinesiyle kaçmaya çalışan şüpheliler yakalanırken, kumar oynayan 43 kişiye yaklaşık 500 bin TL ceza kesildi.

Film sahnelerini aratmayan operasyon Eskişehir İl Emniye Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından Odunpazarı'nda gerçekleştirildi.

Bir binada yasa dışı kumar oynandığına dair ihbar alan ekipler, adresteki binada arama yaptı. Binaya girmeye çalışan ekipler, güçlendirilmiş demir kapıyla karşılaştı.

EKİPLER DAKİKALARCA UĞRAŞTI

Polis uzun uğraşlar sonucunda spiralle kapıyı ortasından keserek binaya girdi. Bina girişine kamera sistemi koyan şüphelilerin, çevreyi kameradan izledikleri ekiplerce tespit edildi.

KUMAR MAKİNESİYLE KAÇMAYA ÇALIŞTILAR

Binada arama yapan ekipler, valizle beraber çatı kısmından yan bina çatısına kaçmaya çalışan 2 kişi kıskıvrak yakaladı. Kaçmaya çalışan şahsın valizde yapılan kontrolde kumar oynatmada kullanılan tombala makinesi olduğu anlaşıldı.

Binada kumar oynamak için bulunduğu anlaşılan 43 kişiye toplam 498 bin 972 TL cezai işlem polisler tarafından uygulanırken, 3 şüpheliye adli işlem yapıldı.

