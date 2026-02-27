Eskişehir'de 58 yaşındaki Mehmet K.'nin 7'nci kattaki evden aşağıya atladığı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Mehmet K.'nin camından atladığı eve çıkan ekipler, eşi Sevim Ö.'nün de cansız bedeniyle karşılaştı.

Eskişehir'de Zafer Mahallesi Özaydın Sokak'ta Mehmet K. (58) bu sabah henüz bilinmeyen bir sebeple 7'nci kattaki evden aşağıya atladı. Brandanın üstüne düşen ve yaralanan adamı gören komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

ŞAHIS YARALANDI

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, sağ dizi yaralanan adam sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Eskişehir'de korkunç olay! 7'nci kattan atladı, evden de eşinin cesedi çıktı

ATLADIĞI DAİREDEN EŞİNİN CESEDİ ÇIKTI

Mehmet K.'nin dairesine itfaiye ekiplerinin yardımıyla giriş yapıldı. İçeride eşi Sevim Ö.'nün (50) cansız bedenine ulaşılırken, yapılan inceleme sonucunda birkaç gün önce hayatını kaybettiği belirlenen kadının ölümü şüpheli olarak değerlendirildi. Sevim Ö.'nün Mehmet K. ile evli olduğu ama kızlık soy ismini kullandığı öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı inceleme sürerken, Sevim Ö.'nün kesin ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belli olacak. Mehmet K.'nin tedavisinin ardından gözaltına alınarak, Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüleceği öğrenildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası