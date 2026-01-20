Samsun'da emekli öğretmen olan eşi ile birlikte yaşayan 5 çocuk annesi Hatice Arslan (70) gece yarısı çıktığı balkondan düştü. İhbar üzerine adrese gelen sağlıkçılar tarafından hastaneye kaldırılan kadın kurtarılamadı. Ölüm sebebi yapılacak otopsi ile belli olacak.

Olay, İlkadım ilçesi Cedit Mahallesi’nde gece saat 03.00 sıralarında meydana geldi. Emekli öğretmen eşiyle birlikte yaşayan 5 çocuk annesi Hatice Arslan (70), 2'nci kattaki evlerinin balkonundan düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE CAN VERDİ

Sağlık ekiplerince Gazi Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaşlı kadın, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Samsun Şehir Hastanesi acil servisine sevk edildi. Arslan, doktorların tüm müdahalesine rağmen sabah saat 07.00 sıralarında hayatını kaybetti.

OTOPSİ YAPILACAK

Hatice Arslan’ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı’na gönderildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

