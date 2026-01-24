Şanlıurfa’da fenomen Bakır Minare'nin kasap dükkanına silahlı saldırı düzenlendi. Olayda 2 kişi yaralanırken kaçan saldırgan her yerde aranıyor.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde yer alan Haşimiye Meydanındaki bir kasap dükkanı silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda dükkan sahibi Bakır Minare ile yanında çalışan Halil P. yaralandı.

FENOMEN BAKIR MİNARE'NİN DÜKKANIYMIŞ

Minare'nin sosyal medya fenomeni olduğu öğrenilirken yaralılar olay yerine giden sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Bölgeye giden polis ekipleri saldırıyı gerçekleştiren şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "24.01.2026 tarihinde Eyyübiye ilçesi Pınarbaşı Mahallesinde meydana gelen silahlı saldırı olayında B.M. ve İ.P. isimli kişiler hayati tehlike oluşturmayacak şekilde yaralanmış ve hastanede tedavi altına alınmıştır. Silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin kimlik bilgileri tespit edilmiş olup yakalanmasına yönelik çalışmalar sürdürülmektedir. Müşteki kişi hastanedeki beyanında, daha önce tehdit edildiğini ve şantaja maruz kaldığını belirtmiş ise de emniyet birimlerimize bu yönde herhangi bir şikayeti ve başvurusu olmadığı, ayrıca ilgili kolluk birimimiz tarafından kişinin sosyal medyadaki paylaşımları üzerine kendisiyle özellikle irtibat kurulduğu halde bir şikayetinin bulunmadığını belirttiği anlaşılmıştır.

Güvenlik kuruluşlarımız, ilgili idari ve adli merciler görevlerini, mevzuatın belirlediği çerçevede yasal sorumlulukları kapsamında hassasiyetle yerine getirmektedir. Meydana gelen olayın şüphelisi en kısa sürede yakalanarak adalete teslim edilecek ve olay kapsamlı şekilde soruşturularak aydınlatılacaktır" denildi.

