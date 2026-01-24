Fenomen Bakır Minare'nin dükkanına silahlı saldırı! 2 kişi yaralandı
Şanlıurfa’da fenomen Bakır Minare'nin kasap dükkanına silahlı saldırı düzenlendi. Olayda 2 kişi yaralanırken kaçan saldırgan her yerde aranıyor.
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde bir kasap dükkanına düzenlenen silahlı saldırıda sosyal medya fenomeni Bakır Minare ve bir çalışanı hayati tehlike arz etmeyecek şekilde yaralandı, şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
- Şanlıurfa Eyyübiye'deki bir kasap dükkanına silahlı saldırı düzenlendi.
- Saldırıda dükkan sahibi sosyal medya fenomeni Bakır Minare ve bir çalışanı yaralandı.
- Yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor ve hastanede tedavi altına alındılar.
- Şüpheli şahsın kimliği tespit edildi ve yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
- Valilik açıklamasına göre, müşteki Bakır Minare daha önce tehdit ve şantaja maruz kaldığını belirtse de emniyete herhangi bir şikayette bulunmamış.
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde yer alan Haşimiye Meydanındaki bir kasap dükkanı silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda dükkan sahibi Bakır Minare ile yanında çalışan Halil P. yaralandı.
3 aylık bebek yatağında ölü bulundu! Anne gözaltında
FENOMEN BAKIR MİNARE'NİN DÜKKANIYMIŞ
Minare'nin sosyal medya fenomeni olduğu öğrenilirken yaralılar olay yerine giden sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Bölgeye giden polis ekipleri saldırıyı gerçekleştiren şahsı yakalamak için çalışma başlattı.
Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ
Şanlıurfa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "24.01.2026 tarihinde Eyyübiye ilçesi Pınarbaşı Mahallesinde meydana gelen silahlı saldırı olayında B.M. ve İ.P. isimli kişiler hayati tehlike oluşturmayacak şekilde yaralanmış ve hastanede tedavi altına alınmıştır. Silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin kimlik bilgileri tespit edilmiş olup yakalanmasına yönelik çalışmalar sürdürülmektedir. Müşteki kişi hastanedeki beyanında, daha önce tehdit edildiğini ve şantaja maruz kaldığını belirtmiş ise de emniyet birimlerimize bu yönde herhangi bir şikayeti ve başvurusu olmadığı, ayrıca ilgili kolluk birimimiz tarafından kişinin sosyal medyadaki paylaşımları üzerine kendisiyle özellikle irtibat kurulduğu halde bir şikayetinin bulunmadığını belirttiği anlaşılmıştır.
Güvenlik kuruluşlarımız, ilgili idari ve adli merciler görevlerini, mevzuatın belirlediği çerçevede yasal sorumlulukları kapsamında hassasiyetle yerine getirmektedir. Meydana gelen olayın şüphelisi en kısa sürede yakalanarak adalete teslim edilecek ve olay kapsamlı şekilde soruşturularak aydınlatılacaktır" denildi.