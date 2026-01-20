Batman’da freni boşalan akaryakıt tankeri, park halindeki 8 aracı hurdaya çevirdi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, olayda can kaybı yaşanmadı.

Batman merkez Çamlıtepe Mahallesi’nde, freni boşalan bir akaryakıt tankeri paniğe yol açtı.

Edinilen bilgilere göre, seyir halindeyken kontrolünü kaybeden tanker, geri geri hareket ederek park halindeki araçların arasına daldı. Çarpmanın etkisiyle 8 araç kullanılamaz hale geldi.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri, tankerin geri gelerek önüne çıkan araçları biçtiği anları net bir şekilde ortaya koydu. Görüntülerde tanker sürücüsünün aracı durdurmakta zorlandığı ve kısa süre içinde büyük bir hasarın oluştuğu görülüyor.

Olay sırasında sokakta kimsenin bulunmaması, olası bir faciayı önledi. Kazada can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı bildirildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, tankerin çarptığı araçlar ve kazanın nedenini araştırmak üzere inceleme başlattı.

