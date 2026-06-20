Gaziantep'te 17 yaşındaki E.Ö., tartıştığı babası Mehmet Özhan'ı pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Olayın ardından E.Ö., Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı.

Gece saatlerinde Şehitkamil ilçesi Çıksorut Mahallesi Mecit Sokak'taki bir evde Mehmet Özhan (43) ile oğlu E.Ö. (17) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

BABASINI ÖLDÜRDÜ

Kısa sürede büyüyen tartışma esnasında E.Ö., babası Mehmet Özhan'a pompalı tüfekle ateş açtı. Olay sonrası çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan babanın hayatını kaybettiğini tespit etti.

GÖZALTINA ALINDI

Cenaze, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan ve madde bağımlısı olduğu öğrenilen katil zanlısı oğulun emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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