Zonguldak’ta birlikte alkol aldığı arkadaşıyla tartışan 40 yaşındaki Arslan Arslanbaki, iddiaya göre bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan şüpheli Gökhan B., polis ekiplerince yakalanırken, ifadesinde olayın kazara gerçekleştiğini öne sürdü.

Edinilen bilgiye göre, olay gece saatlerinde Mithatpaşa Mahallesi Ankara Caddesi'nde yaşandı.

ARKADAŞIYLA ALKOL ALIRKEN TARTIŞTI

İddialara göre Arslan Arslanbaki (40), Gökhan B. ile birlikte alkol almaya başladı. Bu sırada henüz bilinmeyen bir sebeple aralarında başlayan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.

KURTARILAMADI

Olayda Gökhan B., Arslan Arslanbaki'yi bıçakla yaralayıp olay yerinden uzaklaştı. Atatürk Devlet Hastanesi'ne kendi imkanlarıyla giden Arslanbaki burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

KAZA OLDUĞUNU ÖNE SÜRDÜ

İhbarın ardından çalışma başlatan polis ekipleri Gökhan B.'yi yakaladı. İfadesinde olayın kazara olduğunu öne süren Gökhan B.'nin sorgusu sürerken, ikilinin yakın arkadaş oldukları öğrenildi.

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