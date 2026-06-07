Antalya Havalimanı'nda gerçekleştirilen operasyonda, Fransa'dan gelen bir yolcunun bagajındaki bebek bezlerine gizlenmiş 381 bin 750 avro ele geçirildi. Yaklaşık 20,4 milyon lira değerindeki parayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, Antalya Havalimanı'nda gerçekleştirdiği operasyonda milyonlarca lira değerinde nakit para ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Antalya Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Fransa'nın başkenti Paris'ten Antalya'ya gelen bir yolcuyu risk analizleri kapsamında incelemeye aldı. Yolcuya ait bagajda yapılan detaylı kontrollerde dikkat çeken bir yöntem ortaya çıktı.

HEPSİNİ BEBEK BEZLERİNE GİZLEMİŞ

Bagaj içerisindeki bebek bezlerini inceleyen ekipler, bezlerin arasına özenle gizlenmiş yüklü miktarda döviz bulunduğunu tespit etti. Yapılan sayımda toplam 381 bin 750 avro nakit para ele geçirildi.

Yetkililer, ele geçirilen dövizin güncel kur üzerinden yaklaşık 20 milyon 428 bin lira değerinde olduğunu belirtti.

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SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayın ardından Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında soruşturma başlatıldı.

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