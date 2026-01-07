Gümüşhane'de birkaç gündür kendisine ulaşılamayan ve telefonlara da çıkmayan Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Bayram Çağlar'ın durumundan endişe eden ailesi ve akademisyen arkadaşları polise ihbarda bulundu. Daireye giren ekipler, akademisyenin cansız bedeniyle karşılaştı. Akademisyenin cansız bedeni otopsi için Gümüşhane Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğretim üyesi 56 yaşındaki Doç. Dr. Bayram Çağlar, evinde ölü bulundu.

Karşıyaka Mahallesi Osmanbey Caddesi'ndeki bir apartmanda yaşayan Bayram Çağlar'ın ailesi ve yakınları kendisinden bir süredir haber alamadıkları gerekçesiyle durumu polise bildirdi.

Gümüşhanede akademisyen Doç. Dr. Bayram Çağlar, evinde ölü bulundu

EVDE CANSIZ BEDENİ BULUNDU

İtfaiye ekiplerinin yardımıyla kapısı açılan evde Çağlar'ın cansız bedeni bulundu. Cenaze, olay yeri incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Gümüşhane Adli Tıp Kurumu Şube Müdürlüğü morguna kaldırıldı.

Evli ve 2 çocuk babası Doç. Dr. Çağlar'ın ailesinin şehir dışında yaşadığı öğrenildi.

