Halı fabrikasında korkutan yangın! Siyah dumanlar gökyüzünü kapladı
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gaziantep'te bir halı fabrikası alevlere teslim oldu. Bölgeye intikal eden ekipler, yangına müdahale ediyor.
Gaziantep'in Körkün Mahallesi'nde korku dolar anlar yaşandı. Bölgedeki bir halı fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede yayılan yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
MÜDAHALE SÜRÜYOR
Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alırken itfaiye ekipleri ise kısa sürede büyüyerek fabrikayı saran yangına müdahale ediyor.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Sinem Eryılmaz