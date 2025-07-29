Halı fabrikasında korkutan yangın! Siyah dumanlar gökyüzünü kapladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 29 Temmuz 2025 12:15 - Güncelleme: 29 Temmuz 2025 12:22 - Güncelleme:

Gaziantep'te bir halı fabrikası alevlere teslim oldu. Bölgeye intikal eden ekipler, yangına müdahale ediyor.

Gaziantep'in Körkün Mahallesi'nde korku dolar anlar yaşandı. Bölgedeki bir halı fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede yayılan yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İlgili Haber Hatay'da ormanlık alanda yangın! Ekipler hemen müdahale etti MÜDAHALE SÜRÜYOR Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alırken itfaiye ekipleri ise kısa sürede büyüyerek fabrikayı saran yangına müdahale ediyor.

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Sinem Eryılmaz