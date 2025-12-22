Anadolu Ajansı
Hasta taşıyan ambulans ile minibüs çarpıştı! Yaralılar var
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde hasta taşıyan ambulans ile minibüs çarpıştı. Meydana gelen kaza sonucu 3'ü sağlık personeli, 6 kişi yaralandı.
İzmit ilçesindeki Kadıköy Mahallesi Gazanfer Bilge Caddesi'nde sürücüleri henüz belirlenemeyen Kartepe ilçesinden Kocaeli Devlet Hastanesine hasta nakli yapan ambulans ile minibüs kavşakta çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
6 KİŞİ YARALANDI
Ambulansın devrildiği kazada yaralanan 3 sağlık personeli, ambulanstaki hasta ile minibüste bulunan 2 kişi, Kocaeli Devlet ve Kocaeli Şehir hastanelerine kaldırıldı.
