Kocaeli'nin İzmit ilçesinde hasta taşıyan ambulans ile minibüs çarpıştı. Meydana gelen kaza sonucu 3'ü sağlık personeli, 6 kişi yaralandı.

İzmit ilçesindeki Kadıköy Mahallesi Gazanfer Bilge Caddesi'nde sürücüleri henüz belirlenemeyen Kartepe ilçesinden Kocaeli Devlet Hastanesine hasta nakli yapan ambulans ile minibüs kavşakta çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Hasta taşıyan ambulans ile minibüs çarpıştı! Yaralılar var

6 KİŞİ YARALANDI

Ambulansın devrildiği kazada yaralanan 3 sağlık personeli, ambulanstaki hasta ile minibüste bulunan 2 kişi, Kocaeli Devlet ve Kocaeli Şehir hastanelerine kaldırıldı.



