Hatay'ın Payas ilçesinde evini silah yapım atölyesine çeviren şahıs, jandarma operasyonu ile silahlarla birlikte yakalandı. Gözaltına alınan şahıs tutuklandı.

Hatay'ın Payas ilçesinde evine kurduğu küçük atölyede M. D. adlı şahsın silah imal ve tamiratı yaptığı bilgisi üzerine Dörtyol Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ve Payas İlçe Jandarma Komutanlığınca silah imal ve ticareti hakkında yapılan istihbari çalışmalar sonucunda, silah imal ve ticareti yaptığına dair tespitler elde edilen M. D. isimli şahsın adresinde ve eklentilerinde arama yapıldı.

EVDE CEPHANELİK ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan aramada 8 adet tabanca, 2 adet tabanca namlusu, 7 adet tabanca kapak takımı, 99 adet 7,65 milimetre fişek, 3 adet av tüfeği, 4 adet havalı tüfek, 3 adet tabanca için optik cihaz, 1 adet optik gece görüş cihazı ele geçirildi.

Ayrıca silah imalinde kullanıldığı değerlendirilen; 1 adet torna, 1 adet freze, 1 adet torna pres, 2 adet spiral, 2 adet matkap makinası ile namlu, gövde ve kapak takımı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

