ABD Başkanı Donald Trump, PBS kanalına verdiği özel mülakatta İran operasyonunun perde arkasındaki stratejik tercihlerini ilk kez açıkladı. Tahran'ın elektrik şebekesini ve sivil altyapısını hedef alabilecek tam kapasiteye sahip olduklarını vurgulayan Trump, "Elektrik santrallerini bir saat içinde çökertebilirim" diyerek gözdağı verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile savaşın yakında sona ereceğini belirterek, İran'ın bir anlaşmaya hazır olmadığını ifade etti.

PBS kanalına konuşan Trump İran operasyonuna dair stratejik tercihlerini açıkladı. Tahran'ın altyapısını ve Hark Adası'ndaki petrol hatlarını bilerek koruduğunu belirten Trump, operasyonun maliyetini "ihmal edilebilir" olarak nitelendirdi.

"HARK ADASI'NDAKİ BORU HATLARINI BEN BIRAKTIM"

Stratejik öneme sahip Hark Adası'ndaki son duruma değinen Trump, "Hark Adası, bıraktığım boru hatları dışında kullanım dışı. Boru hatlarına zarar vermek istemedim çünkü onları tekrar bir araya getirmek yıllar alırdı" dedi. Adanın geleceğine dair net bir uyarıda bulunan Trump, "Orayı tekrar vuracağız, onlara açıkça söyledim, orayı tamamen sökeceğim" şeklinde konuştu.

"TAHRAN'DA ALTYAPIYI TRAVMA OLMAMASI İÇİN VURMADIM"

Tahran'daki sivil altyapıya yönelik kapasitelerinin tam olduğunu vurgulayan Trump, "Tahran'da çok fazla altyapı bıraktım çünkü bunu yaparsanız, yıllar süren bir inşaat sürecinden bahsediyoruz" dedi. Enerji şebekesine dair planlarını paylaşan Trump, "Elektrik santrallerini bir saat içinde çökertebilirim... Ama bunu yaparsam, yıllar süren bir yeniden inşa süreciyle karşı karşıya kalır ve bu da bir travma olur. Bu yüzden bu tür şeyleri ertelemeye çalışıyorum" dedi.

"PETROL FİYATLARI TAŞ GİBİ DÜŞECEK"

İran'ın henüz bir anlaşma için "hazır olmadığını" belirten Trump, savaşın kısa süre içinde sona ereceğini iddia etti. Çatışmanın maliyetinin ABD için oldukça düşük olduğunu savunan Trump, ekonomik öngörüsünü "Her şey bittiğinde petrol fiyatları bir taş gibi düşecek" yorumunda bulundu.

Ayrıntılar geliyor...

