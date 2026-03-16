ABD basınında yer alan haberlerde, ABD Başkanı Donald Trump’ın cep telefonu numarasının sızdırıldığı iddia edildi. Numaranın yayılmasıyla birlikte Trump’ın telefonu sürekli aramalarla kilitlenirken, bazı kişilerin numarayı para karşılığında satmaya başladığı öne sürüldü. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan bir yetkili, "Gerçekten çılgınca. Bazı CEO'ların numara için para teklif ettiğini, kripto para yatırımcılarının kripto teklif ettiğini duydum." şeklinde konuştu.

ABD merkezli The Atlantic’te yayımlanan haberde, Trump’ın kişisel telefon numarasının bazı çevreler tarafından dolaşıma sokulduğu ve hatta satışa çıkarılmaya çalışıldığı iddia edildi. Özellikle finansal piyasaları etkileyebilecek açıklamalara ilk elden ulaşmak isteyen kişilerin ise Trump’ın numarasına ulaşmak için yoğun çaba gösterdiği öne sürüldü.

The Atlantic’in iki üst düzey yetkiliye dayandırdığı haberinde, numaranın yayılmasıyla birlikte başkana yönelik telefon trafiğinin olağanüstü şekilde arttığı ve bu durumun Beyaz Saray’ı karıştırdığı öne sürüldü.

Beyaz Sarayı alarma geçiren olay! Trumpın telefon numarası sızdırıldı

“NUMARA İÇİN PARA VEYA KRİPTO PARA TEKLİF EDİYORLAR”

Bazı kaynaklar, Trump’ın telefon numarasının para ya da kripto para karşılığında el değiştirmeye çalışıldığını iddia etti. belirtildi. Gazeteciler ve çeşitli çevrelerin başkanla doğrudan iletişim kurabilmek için yoğun bir rekabet içine girdiği aktarılırken, bazı gazetecilerin numaraya ulaşabilmek için diğer dünya liderlerine veya tanınmış isimlere ait iletişim bilgilerini takas olarak teklif ettiği de öne sürüldü.

Yetkililerden biri yaşanan durumu, "Gerçekten çılgınca. Bazı CEO'ların numara için para teklif ettiğini, kripto para yatırımcılarının kripto teklif ettiğini bile duydum." sözleriyle değerlendirdi.

"TARİHİN EN ERİŞİLEBİLİR BAŞKANI"

Artan aramalar nedeniyle Trump’ın telefonuna gelen çağrıların sayısının arttığı, danışmanların ise bu yoğunluğu takip etmekte zorlandığı aktarıldı. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Beyaz Saray Sözcüsü Anna Kelly, "Başkan Trump tarihin en şeffaf ve en erişilebilir başkanıdır. Basın Trump'tan vazgeçemiyor ve bunu biliyorlar." ifadelerini kullandı.

Özellikle ABD'nin İran'a yönelik son askeri operasyonlarının ardından birçok büyük medya kuruluşunun Trump'ı doğrudan arayarak röportaj yapmaya çalıştığı belirtildi. ABC News, CNN, Fox News, NBC News, The New York Times, The Washington Post ve Politico gibi medya kuruluşlarının bu süreçte başkanla telefon görüşmeleri yaptığı ifade edildi.

Beyaz Saray yetkilileri, Trump’ın telefon numarasının değiştirilmesine yönelik mevcut bir plan bulunmadığını söyledi. Trump’ın telefon numarasına ilişkin iddialar ve artan iletişim trafiği, Beyaz Saray’da hem güvenlik hem de bilgi akışı açısından yeni tartışmaları gündeme taşıdı. Numaranın yayılmasıyla oluşan yoğunluk sürerken, yönetim kanadı mevcut durumu değiştirmeyi planlamıyor; ancak konu, başkanlık iletişiminin sınırları ve güvenliği açısından dikkatle izlenmeye devam ediyor.

