Anadolu Ajansı • İzmir
İzmir'de suç örgütüne operasyon: 7 kişi tutuklandı
İzmir'de suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheliden 7'si tutuklandı.
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şube müdürlükleri ekipleri, sosyal medyada "Genç Osman çetesi" başlığıyla yapılan paylaşım üzerine Tire Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenledi.
Operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklandı, 10'u adli kontrolle serbest bırakıldı.
8 ilde 10 suç örgütüne darbe! Çok sayıda gözaltı var
