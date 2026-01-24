Konya’da 21 yaşındaki Hatice Deveci’yi aracına aldıktan sonra meydana gelen kazada hayatını kaybetmesine sebep olan ve 2.22 promil alkollü olduğu ortaya çıkan sürücü hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Genç kızın eski sevgilisi olduğu öne sürülen sürücü Hamdi Ç. hakkında 9 yıla kadar hapis cezası talep edildi. O karar acılı aileyi bir kez daha yıktı.

Kaza, 3 Aralık 2025 Çarşamba günü saat 22.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Sancak Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi'nde meydana geldi.

HATİCE DEVECİ KAZADA CAN VERDİ

Edinilen bilgiye göre, Fırat Kavşağı istikametinden Otogar istikametine seyir halinde olan, Hamdi Ç. idaresindeki otomobil, kontrolden çıkması sonucu refüjdeki ağaca çarparak durabildi. Araçta yolcu olarak bulunan 21 yaşındaki Hatice Deveci, araçtan kaza sırasında fırlayarak ağır yaralandı.

Sürücü ise yoldan geçen diğer sürücüler tarafından araçtan çıkartılırken araçta küçük çaplı yangın çıktı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, araçta çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Kazada ağır yaralanan yolcu Deveci tedavi altına alındığı Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sürücü Beyhekim Devlet Hastanesi'nde tedavisinin tamamlanmasının ardından gözaltına alındıktan sonra çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

“SİNİRLENİNCE GAZA YÜKLENDİM” DİYEREK İTİRAF ETTİ

Kaza sırasında 2.22 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü Hamdi Ç., emniyetteki ifadesinde alkollü olduğunu itiraf ederek "Hatice'ye buluşalım dedim ve onu Selçuklu ilçesindeki evinden aldım. Yolda Hatice benim telefonuma bakıyordu telefonumu istedim, vermedi. Arkamdan bir araç sürekli selektör yapıyordu. O sırada araca ve Hatice'ye sinirlendiğim için gaza yüklendim. Aracın ne kadar hızlandığını hatırlamıyorum. Kaza olduğunda alkolden dolayı sarhoş değildim, ani sinir ve arabayı hızlı kullanmamdan dolayı kaza oldu" dediği öğrenildi.

9 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kazayla ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede alkollü araç kullanan sürücü Hamdi Ç., hakkında 9 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

