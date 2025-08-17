Hemşire Ayşe Ceylan’ın acı sonu… Henüz 45 yaşındaydı

Minibüste yolculuk eden 45 yaşındaki Ayşe Ceylan, inmek için ayağa kalkınca dengesini kaybedip açık kapıdan düşerek ağır yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan kadın kurtarılamadı.

MİNİBÜSTEN DÜŞEN HEMŞİRE HEMEN HASTANEYE KALDIRILDI

Bağarası Mahallesi'nde 15 Ağustos'ta S.K. yönetimindeki minibüste yolculuk yapan 45 yaşındaki Ayşe Ceylan, inmek için ayağa kalktığı sırada dengesini kaybederek açık olan kapıdan yola düştü.

Ağır yaralanan Ceylan, sağlık ekiplerince Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ceylan, tedavi gördüğü hastanede gece saatlerinde yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

MİNİBÜS ŞOFÖRÜ GÖZALTINDA

Kazanın ardından minibüs şoförü S.K, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. S.K, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Ceylan'ın Söke 3 Nolu Aile Sağlığı Merkezi'nde hemşire olarak görev yaptığı öğrenildi.