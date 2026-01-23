Ordu’nun Perşembe ilçesinde trafik kazasında hayatını kaybeden hemşire adayı Mina Aydın (29), gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Genç kadının bir ay sonra evleneceği öğrenilirken, tabutuna mart ayında giyeceği gelinliği serildi.

Korkunç kaza, Dereiçi Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde meydana geldi.

MİNA AYDIN KURTARILAMADI

Edinilen bilgiye göre, Mina Aydın'ın (29) kullandığı otomobil ile Çağrı H. (39) yönetimindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler ile Çiğdem H. (38), A.H. (1) ve A.H. (7) yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, kazada ağır yaralanan Mina Aydın dün yapılan tüm müdahalelere rağmen hastanede hayatını kaybetti.

GENÇ HEMŞİRE İÇİN CENAZE TÖRENİ

Hayatını kaybeden Mina Aydın için bugün Perşembe ilçesi Efirli Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Sevda ve Ahmet çiftinin tek çocuğu olan hemşire adayı Mina Aydın, Hekim Sokağı Camisi'nde cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından aynı mahallede toprağa verildi.

Cenaze törenine Perşembe Kaymakam Vekili Burak Keser, Perşembe Belediye Başkanı Cihat Albayrak, Mina Aydın'ın ailesi ile yakınlarının yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

GELİNLİĞİ İLE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Öte yandan, hayatını kaybeden Mina Aydın'ın Gökmen G. ile nişanlı olduğu ve mart ayında evlenecekleri öğrenildi. Mina Aydın'ın, düğünü için alınan gelinliği ise son yolculuğunda tabutuna konuldu.

