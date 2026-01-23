Samsun'da park halindeki tıra arkadan çarpan 25 yaşındaki motosiklet sürücüsü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Genç sürücünün eski milli badmintoncu Umut Can Turan olduğu öğrenildi.

Samsun'un Tekkeköy ilçesi Şabanoğlu Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde gece saat 01.30 sıralarında Umut Can Turan (25) idaresindeki motosiklet, park halinde bulunan Azerbaycan plakalı tırın dorsesinin sol arka kısmına çarptı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Umut Can Turan, kaldırıldığı özel hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Park halindeki çekicinin sürücüsü Nadir Salmanov ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

ESKİ MİLLİ SPORCU

Hayatını kaybeden Umut Can Turan’ın eski milli badmintoncu olduğu, yaklaşık 1,5 yıl önce aktif sporu bıraktığı ve motokurye olarak çalıştığı öğrenildi.

