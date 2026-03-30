Kocaeli’de geçen yıl saldırıya uğrayan Fırat O’nun “organize intikam tuzağına” düştüğü ortaya çıktı. Üç kuzen, öldürülen yakınlarının intikamını almak için yaptıkları planda Fırat O’yu tuzağa çekmek için Emrah B’nin sevgilisini kullanıldı, tetiği de Ordu’dan getirilen kiralık katil çekti.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 11 Mayıs 2025’te seyir hâlindeki araca düzenlenen saldırıdan yaralı kurtulan Fırat O’nun (26), İstanbul’da 2016 yılında öldürülen kuzeni Abdullah Güncan’ın intikamı için organize saldırıya uğradığı ortaya çıktı.

Vakanın Kocaeli 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamesinde mağdur Fırat O’nun Güncan cinayetinden ceza aldığı belirtildi. İddianamede, firari şüpheli Emrah B. ile Devran G, ve Salih G’nin iş birliği yaparak Emrah B’nin kız arkadaşı Kamer Y’yi Fırat O’yu olay yerine çağırmak için kullandıkları, tetikçilik için anlaşılan Taner A’nın olaydan birkaç gün önce Ordu’dan İzmit’e çağrılıp Kamer Y. tarafından karşılandığı belirtildi.

Husumetlisine intikam pususu: Sevgilisini tuzağa yem yapmış

Olaydan bir gün önce Devran G, Salih G, Kamer Y, ve Taner A’nın olay yerinde 3 kez keşif yaptığı, olay günü Kamer Y’nin Erol N’ye ait aracı alarak Taner A’yı olay yerine götürdüğü ve Taner A’nın müştekinin aracına 11 el ateş ederek İstanbul’a kaçtıkları vurgulandı. İddianamede, eylemin kasten öldürmeye teşebbüs aşamasında kalması nedeniyle silahı kullanan sanık Taner A. hakkında 9 yıldan 15 yıla kadar hapis, olayı planlayarak azmettirdikleri belirtilen şüpheliler Emrah B, Devran G. ve Salih G, hakkında da ayrı ayrı 9 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Olayda lojistik destek ve araç temini sağlayarak suça yardım ettikleri tespit edilen şüpheliler Kamer Y. ile Erol N. hakkında ise ayrı ayrı 4 yıl 6 aydan 10 yıla kadar hapis cezası verilmesi istendi.

Haberle İlgili Daha Fazlası