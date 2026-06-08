Anadolu Ajansı
İETT otobüsünde düşen yaşlı adam hayatını kaybetti
Sarıyer'de İETT otobüsünde ayakta seyreden 81 yaşındaki yolcu Ender Eliçin dengesini kaybederek düştü. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından yaralı olarak hastaneye kaldırılan Eliçin'in yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği bildirildi.
Özetle DinleİETT otobüsünde düşen yaşlı adam hayatını kaybetti
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3. Sayfa 12 dk önce
Poligon Mahallesi-Kabataş seferini yapan 58A numaralı İETT otobüsünde ayakta seyahat eden Ender Eliçin dengesini kaybederek düşüp hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
- 58A numaralı İETT otobüsü Poligon Mahallesi-Kabataş seferini yapmaktaydı.
- Ayakta seyahat eden Ender Eliçin bir anda dengesini kaybederek yere düştü.
- Otobüs sürücüsü otobüsü durdurup sağlık ekiplerini çağırdı.
- Eliçin, kaldırıldığı Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kurtarılamadı.
- Olay, otobüsün güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
- Gözaltına alınan otobüs şoförü, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
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Poligon Mahallesi-Kabataş seferini yapan "58A" numaralı İETT otobüsünün ön kapısına yakın bölümde ayakta seyahat eden Ender Eliçin bir anda dengesini kaybederek yere düştü.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Otobüsü durduran İETT sürücüsü tarafından bölgeye sağlık ekipleri çağrıldı. Yaralanan Eliçin, sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Emniyete götürülen otobüs şoförü ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Yolcunun dengesini kaybederek düşme anı otobüsün güvenlik kamerasınca da kaydedildi.
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