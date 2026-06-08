Sarıyer'de İETT otobüsünde ayakta seyreden 81 yaşındaki yolcu Ender Eliçin dengesini kaybederek düştü. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından yaralı olarak hastaneye kaldırılan Eliçin'in yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği bildirildi.

Poligon Mahallesi-Kabataş seferini yapan "58A" numaralı İETT otobüsünün ön kapısına yakın bölümde ayakta seyahat eden Ender Eliçin bir anda dengesini kaybederek yere düştü.

İETT otobüsünde düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Otobüsü durduran İETT sürücüsü tarafından bölgeye sağlık ekipleri çağrıldı. Yaralanan Eliçin, sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Emniyete götürülen otobüs şoförü ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Yolcunun dengesini kaybederek düşme anı otobüsün güvenlik kamerasınca da kaydedildi.



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