Şanlıurfa'da 2023 yılında evinde asılı halde bulunan Emine K.'nın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Evin koridorundaki sürüklenme izlerini inceleyen polisin dikkati cinayeti aydınlattı. Sorguya alınan koca Mehmet K., eşini boğarak öldürdüğünü ve intihar süsü vermek için astığını itiraf etti. Katil zanlısı eş, 3 yıl sonra gözaltına alındı.

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesine bağlı Şıh Maksut Mahallesi'nde, 2023 yılında, 4 çocuk annesi 41 yaşındaki Emine K.'ya ulaşamayan yakınları evine gitti. Kapıyı açan olmayınca pencereden içeri bakan yakınları, kadının demir korkuluklarda asılı olduğunu gördü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden ekipler, içeri girerek yaptıkları kontrolde kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

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KORİDORDAKİ İZLER CİNAYETİ ORTAYA ÇIKARTTI

Evde inceleme yapan Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, koridorda sürüklenme izlerine rastladı. Gözaltına alınan kocası Mehmet K., eşini odada boğduktan sonra sürükleyerek demir korkuluklara asarak intihar süsü verdiğini itiraf etti.

VAHŞETİ ANLATTI

Eşiyle tartıştıklarını söyleyen Mehmet K., çocukları başka yere gönderdikten sonra eşini odada boğduğunu ve sonra da sürükleyerek iple demir korkuluklara astığını ifade etti.

3 sene sonra gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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