İSKİ'de korkutan yangın! Patlama sesleri duyuldu, arıtma tesisi cayır cayır yandı

Pendik'te İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresine (İSKİ) ait arıtma tesisinde çıkan yangın çıktı. Alevlere itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

Pendik’te atık su arıtma tesisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İSKİ'DE ALEVLER RÜZGARLA BÜYÜDÜ

Yangın, saat 16.00 sıralarında Pendik Kaynarca Mahallesi Sahilyolu Caddesi üzerinde bulunan İSKİ Atık Su Arıtma Tesisi’nde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.

YANGIN SIRASINDA PATLAMA DUYULDU

Yangın sırasında bir patlama meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İTİFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Alevler itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucunda kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, tesiste maddi hasar oluştu.

Yanan tesisten dumanların yükseldiği anlar dron ile kaydedildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.