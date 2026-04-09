Isparta'da can pazarı! Araba kamyonla çarpıştı, ölü ve yaralılar var
Antalya-Isparta yolunda meydana gelen kazada araba kamyon ile çarpıştı. Can pazarı yaşanan kaza yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Gelen ilk bilgilere göre 1 kişi öldü, 4 kişi ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Antalya-Isparta karayolu Kazak Tüneli mevkiinde meydana gelen kafa kafaya çarpışma sonucu bir kişi hayatını kaybetti, dört kişi yaralandı.
Kaza, saat 19.30 sıralarında Antalya-Isparta karayolu Kazak Tüneli mevkiinde yaşandı. Sürücüsü öğrenilemeyen 07 CON 405 plakalı kamyon ile 07 CJJ 403 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.
1 ÖLÜ 4 YARALI VAR
İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Bir kişi olay yerinde hayatını kaybederken 4 kişi ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Kaza sonrası trafik aksadı, ekipler soruşturma başlattı.
