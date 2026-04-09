Antalya-Isparta yolunda meydana gelen kazada araba kamyon ile çarpıştı. Can pazarı yaşanan kaza yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Gelen ilk bilgilere göre 1 kişi öldü, 4 kişi ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Antalya-Isparta karayolu Kazak Tüneli mevkiinde yaşandı. Sürücüsü öğrenilemeyen 07 CON 405 plakalı kamyon ile 07 CJJ 403 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Isparta'da can pazarı! Araba kamyonla çarpıştı, ölü ve yaralılar var

1 ÖLÜ 4 YARALI VAR

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Bir kişi olay yerinde hayatını kaybederken 4 kişi ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza sonrası trafik aksadı, ekipler soruşturma başlattı.

