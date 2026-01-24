Isparta'da Bangladeş uyruklu S.H.'nin kullandığı araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Feci kazada yolcu konumunda bulunan Nusrat Jahan hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

Sabah saatlerinde Isparta'nın Yalvaç ilçesine bağlı Çetince köyü Aşağı Ova mevkiinde Bangladeş konsolosluğunda çalışan Bangladeş uyruklu S.H. (39) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

1 ÖLÜ 3 YARALI

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü S.H. (39) ile çocukları S.J. (11) ve A.T. (6) itfaiye ekipleri tarafından sağ olarak kurtarılırken, yolcu Nusrat Jahan (37) olay yerinde hayatını kaybetti.

Isparta'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Yalvaç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradaki müdahalelerinin ardından yaralı üç kişi Isparta Şehir Hastanesine sevk edildi. Savcılık incelemesinin ardından hayatını kaybeden kadın yolcunun cenazesi, cenaze nakil aracıyla Yalvaç Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kazaya karışan araç ise kurtarıcı yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılarak yediemin otoparkına çekildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası