İstanbul Bakırköy'de kanlı infaz: Otomobile silahlı saldırı düzenlendi
İstanbul Bakırköy'de bir otomobile silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda otomobildeki kişi hayatını kaybetti.
İstanbul Bakırköy'de bir otomobile düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti.
- Polis, saldırıyı gerçekleştiren şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
İstanbul Bakırköy'de bir kişi, otomobiliyle seyir halindeyken uğradığı silahlı saldırıda öldürüldü.
HASTANEDE CAN VERDİ
Yeşilköy Mahallesi Eski Havaalanı Caddesi'nde ilerleyen Ü.B. (35) idaresindeki otomobile, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce ateş açıldı. Saldırıda Ü.B. ağır yaralandı. Çağrılan sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Ü.B. kurtarılamadı.
Ü.B'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, saldırıyı gerçekleştiren şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
