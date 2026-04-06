İstanbul Beşiktaş'ta gece saatlerinde araç kiralama şirketi önünde park halinde olan lüks araçlardan birinde yangın çıktı. Yangın, park halindeki diğer 14 araca da sıçradı. İtfaiyenin 1 saatte söndürebildiği yangında piyasa değeri yaklaşık 100 milyon TL olan 15 lüks araç yandı. Polis ekipleri, yaptıkları incelemede kundaklama şüphesi üzerinde durduklarını belirtti.

İstanbul Beşiktaş'ta, saat 04.30 sıralarında Balmumcu Mahallesi Barbaros Bulvarı üzerinde bulunan 4 katlı binanın giriş katında yer alan oto galeride park halindeki bir otomobilde yangın çıktı. Otomobilde başlayan yangın, park halindeki diğer 14 araca da sıçrayarak büyüdü.

İhbar üzerine olay yerinde çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri caddeyi trafiğe kapatıp güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri söndürme çalışmalarına başladı.

İstanbul Beşiktaş'ta milyonluk yangın! 15 lüks araç küle döndü

15 LÜKS OTOMOBİL YANDI

Yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucunda alevler kontrol altına alındı soğutma çalışmasının ardından ise tamamen söndürüldü. Yangında 15 otomobil büyük ölçüde hasar aldı. Ayrıca itfaiye ekipleri oto galerinin bulunduğu binaya soğutma çalışması yaptı.

İstanbul Beşiktaş'ta milyonluk yangın! 15 lüks araç küle döndü

100 MİLYON LİRALIK ZARAR

Polis ekiplerinin çalışmaları sonrasında yangının başlama sebebinin kundaklama şüphesi üzerinde durulduğu belirtildi. 15 aracın alevlere teslim olduğu 4 katlı binanın dış cephesinin de kısmen yandığı yangında yaklaşık 100 milyon liralık hasar meydana geldi. Yetkililer yangınla ve kundaklama şüphesi ile ilgili inceleme başlattı.

İstanbul Beşiktaş'ta milyonluk yangın! 15 lüks araç küle döndü

Haberle İlgili Daha Fazlası