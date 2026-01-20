İhlas Haber Ajansı
İstanbul Boğazı'nda ceset bulundu! Üzerinde mayo var... Nikolai Svechnikov’a ait olabileceği düşünülüyor
İstanbul Boğazı'nda kimliği belirsiz bir erkek cesedinin bulunduğu belirtildi. Üzerinde mayo olan cesedin 37. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışında kaybolan 30 yaşındaki Rus yüzücü Nikolai Svechnikov’a ait olabileceği düşünülüyor.
Özetle
İstanbul Boğazı'nda bulunan erkek cesedinin, Ağustos ayında kaybolan Rus yüzücü Nikolai Svechnikov'a ait olabileceği değerlendiriliyor.
- İstanbul Boğazı'nda kimliği belirsiz bir erkek cesedi bulundu.
- Ceset, Deniz Polisi tarafından kıyıya çıkarıldı ve üzerinde mayo vardı.
- Cesedin, Ağustos ayındaki Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda kaybolan Rus yüzücü Nikolai Svechnikov'a ait olabileceği düşünülüyor.
İstanbul Boğazı'nda kimliği belirsiz bir erkek cesedinin bulunduğu bildirildi.
Deniz Polisi tarafından kıyıya çıkarılan ve üzerinde mayo bulunan cesedin, ağustos ayında düzenlenen 37. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışında kaybolan 30 yaşındaki Rus yüzücü Nikolai Svechnikov’a ait olabileceği değerlendiriliyor.
NE OLMUŞTU?
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından 24 Ağustos Pazar günü gerçekleştirilen 37. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’nda Rus yüzücü Nikolai Svechnikov’un karaya çıkmadığı tespit edilmişti. Denizde kaybolan yüzücü için aynı gün arama çalışmalarına başlanmıştı.
