İstanbul trafiğinde geri geri gitti! Basın Ekspres'te tehlikeli anlar kamerada

İstanbul'da trafikte tehlikeli anlar. Basın Ekspres yolunda ters yöne giren araç, diğer sürücülerin canını tehlikeye attı. Geri geri giden araç saniye saniye kaydedildi.

İstanbul Basın Ekspres yolunda trafikte ters yönde ve geri geri giden otomobil, cep telefonu kamerasına yansıdı.

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TERS YÖNDEN GİRDİ, GERİ GERİ GİTMEYE ÇALIŞTI

Olay bugün Basın Ekspres yolunda yaşandı. Edinilen bilgilere göre yola ters yönden giren bir araç, geri geri gitmeye başladı.

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TRAFİKTE CAN GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE DÜŞÜRDÜ

Sürücü ters yönde hareket ederek hem kendi canını hem de diğer sürücülerin güvenliğini tehlikeye düşürdü.

O ANLAR KAMERADA

O anlar başka bir sürücü tarafından kaydedildi.