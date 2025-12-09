İhlas Haber Ajansı • İstanbul
İstanbul'da denize ateş eden şahıs yakalandı
İstanbul Büyükçekmece denize pompalı tüfekle ateş eden şahıs yakalandı. Şahsın, denize ateş ettiği anları, sosyal medyada "ses terapisi notuyla paylaştığı ortaya çıktı.
İstanbul Büyükçekmece'de denize pompalı tüfekle ateş edip, sosyal medyada "ses terapisi" yazarak paylaşan şahıs, polis ekiplerince yakalandı.
Olay geçtiğimiz hafta Büyükçekmece'de yaşandı. Edinilen bilgilere göre, pompalı tüfekle denize art arda ateş ederek bu görüntüleri sosyal medyada "ses terapisi" yazarak paylaşan C.Y.G. Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince tespit edildi.
GÖZALTINA ALINDI
Görüntülerdeki pompalı tüfekle birlikte gözaltına alınan C.Y.G., genel güvenliği kasten tehlikeye soktuğu için, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
