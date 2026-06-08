Ataşehir'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği ticari taksi, şantiyeyi çevreleyen sac trapezleri aşarak yolda kazılan çukura düştü. Yaralanan taksi şoförü hastaneye kaldırılırken, çukura düşen araç ekiplerin çalışmasıyla çıkarıldı.

İstanbul'un Ataşehir ilçesindeki Mustafa Kemal Mahallesi 3004. Cadde üzerinde dün saat 19.00 sıralarında seyir halindeki ticari taksi, sürücüsünün kontrolünden çıktı ve şantiyeyi çevreleyen sac trapezleri de aşarak yolda kazılan çukura düştü.

Kazanın şiddetiyle inşaat alanındaki çukurda bulunan doğal gaz boru hattı zarar görürken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve İGDAŞ ekibi sevk edildi.

TAKSİ SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

Olay yerine hızla ulaşan sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralı taksi şoförünü ambulansla hastaneye kaldırdı. İGDAŞ ekipleri ise muhtemel bir patlama ve benzeri olayların önüne geçmek için doğal gaz hattında güvenlik tedbirleri alarak geniş çaplı çalışma başlattı. Kazılan çukura düşen ticari taksi, ekiplerin yürüttüğü titiz çalışmanın ardından bulunduğu yerden çıkarılarak çekiciye yüklendi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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