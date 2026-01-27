İstanbul Küçükçekmece'de, U15 Süper Amatör Lig'de mücadele eden iki takım taraftarları arasında kavga çıktı. Kulüp başkanının kolu kırılırken, yaşanan o anlar kameraya yansıdı.

İstanbul Küçükçekmece'de bulunan İstanbul Balkanspor ile Yarımburgaz Spor arasında yaşanan maçta pazar günü öğle saatlerinde kavga çıktı.

Edinilen bilgiye göre, U15 Süper Amatör Lig' de mücadele eden İstanbul Balkanspor ile Yarımburgaz Spor Küçükçekmece Kemal Aktaş Stadı'nda karşı karşıya geldi. Maç esnasında taraftarlar arasında başlayan tartışma ve küfürleşme bir süre sonra kavgaya dönüştü.

KULÜP BAŞKANININ KOLU KIRILDI

Sokağa taşan kavgada taraflar birbirine vurmaya başladı. Kavgada Yarımburgaz Spor Kulüp Başkanı Recai Şaz'ın kolu kırılırken, toplamda 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor. Öte yandan yumruklu ve tekmeli kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

