İstanbul'da motosiklet yemek yiyenlerin arasına daldı
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
İstanbul'da kontrolden çıkan motosiklet bir restoranda yemek yiyenlerin arasına daldı.
İstanbul Gaziosmanpaşa’da, kontrolden çıkan motosiklet yemek yiyenlerin arasına daldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
MOTOSİKLET RESTORANA DALDI
Olay, akşam saatlerinde Gaziosmanpaşa 500 Evler Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet, o sırada dışarıda yemek yiyenleri arasına daldı.
KAZA UCUZ ATLATILDI
Kazada yaralanan olmazken kaza ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Baki Sancak