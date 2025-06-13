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İstanbul'da motosiklet yemek yiyenlerin arasına daldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul'da kontrolden çıkan motosiklet bir restoranda yemek yiyenlerin arasına daldı.

İstanbul Gaziosmanpaşa’da, kontrolden çıkan motosiklet yemek yiyenlerin arasına daldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

MOTOSİKLET RESTORANA DALDI

Olay, akşam saatlerinde Gaziosmanpaşa 500 Evler Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet, o sırada dışarıda yemek yiyenleri arasına daldı.

KAZA UCUZ ATLATILDI

Kazada yaralanan olmazken kaza ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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