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İstanbul'da sıra dışı olay! Montaj sırasında panikleyen tamirci 5. kattan aşağı atladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul Ataşehir'de set üstü ocak montajı yapan bir tamirci, doğalgaz parlaması nedeniyle panikleyerek 5. kattan kendini aşağı attı. Genç ağır yaralandı.

İstanbul Ataşehir'de bir dairede set üstü ocak montajı yaptığı sırada doğalgaz parlaması nedeniyle panikleyerek kendini 5. kattan attığı iddia edilen bir genç ağır yaralandı.

MONTAJ SIRASINDA PANİKLEDİ

Olay, Esatpaşa Mahallesi Salih Omurtak Caddesi üzerinde bulunan bir binada meydana geldi. İddiaya göre, D.E. (22) isimli genç, bir binanın 5. katındaki dairede set üstü ocak montajı yaptığı sırada doğalgaz parlaması nedeniyle panikleyerek kendini aşağı attı.

İstanbul'da sıra dışı olay! Montaj sırasında panikleyen tamirci 5. kattan aşağı atladı - 1. Resim

5. KATTAN ATLADI DURUMU AĞIR

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve doğalgaz ekipleri sevk edildi. D.E. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Gencin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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